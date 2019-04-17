رياضة | بيراميدز يجهز "بدائل" للغائبين أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يجهز "بدائل" للغائبين أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز في تجهيز بدائل للثنائي كينو وكريستيان بينافيني تحسبًا لغيابهما أمام الأهلي غدَا في مباراة الفريقين بالدوري المصري.

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ويشكو بينافينتى من آلام العضلة الأمامية أما كينو فيعانى من إصابة فى الكاحل ويجرى محاولات لتجهيزه أمام الأهلي.

ويجهز مدرب بيراميدز محمد فاروق وإيريك تراروي للعب في الجناحين الأيمن والأيسر مع الاستعانة بلاعب وسط بجوار نبيل عماد دونجا على أن يقود جون سيفونتيس الهجوم كبديل لعمر خربين الغائب للإيقاف.

