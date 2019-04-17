رياضة | اتهام غريب لميسي بعد فوز برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام غريب لميسي بعد فوز برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الويلزي روبي سافاج لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني بإغاظة الفرنسي بول بوغبا خلال لقاء مان يونايتد والبارسا بالأمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح ميسي في التألق بصورة لافتة للأنظار مع برشلونة، حيث سجل هدفين في شباك الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، كما راوغ دفاعات اليونايتد في أكثر من مناسبة.

ونقلت إذاعة البي بي سي تصريحات سافاج والذي قال: ميسي نجح في إغاظة بوغبا، وعندما حاول بوغبا العودة في المباراة، خطف ميسي منه الأضواء.

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وأضاف سافاج: هذا ما اتهم به ميسي.

ويذكر أن برشلونة فاز على مانشستر يونايتد برباعية دون رد في مجموع المباراتين، ليواجه البارسا الفائز من ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي في دور نصف النهائي في البطولة الأوروبية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، ذكرت أن ريال مدريد راقب بوغبا خلال مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والتي أقيمت بالأمس في الكامب نو.

وقيل أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اشترط تألق بوغبا أمام برشلونة للتعاقد معه وفي حال لم يتألق فإن النادي الملكي سيتجه لضم لاعب آخر بدلًا من الفرنسي بوغبا.