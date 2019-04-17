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رياضة | اتهام غريب لميسي بعد فوز برشلونة

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اتهم الويلزي روبي سافاج لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الأرجنتيني ليونيل لاعب نادي برشلونة الإسباني بإغاظة الفرنسي بول بوغبا خلال لقاء مان يونايتد والبارسا بالأمس في إياب ربع نهائي .

ونجح ميسي في التألق بصورة لافتة للأنظار مع برشلونة، حيث سجل هدفين في شباك الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، كما راوغ دفاعات اليونايتد في أكثر من مناسبة.

ونقلت إذاعة البي بي سي تصريحات سافاج والذي قال: ميسي نجح في إغاظة بوغبا، وعندما حاول بوغبا العودة في المباراة، خطف ميسي منه الأضواء.

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وأضاف سافاج: هذا ما اتهم به ميسي.

ويذكر أن برشلونة فاز على مانشستر يونايتد برباعية دون رد في مجموع المباراتين، ليواجه البارسا الفائز من الإنجليزي وبورتو البرتغالي في دور نصف النهائي في البطولة الأوروبية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، ذكرت أن راقب بوغبا خلال مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والتي أقيمت بالأمس في الكامب نو.

وقيل أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اشترط تألق بوغبا أمام برشلونة للتعاقد معه وفي حال لم يتألق فإن النادي الملكي سيتجه لضم لاعب آخر بدلًا من الفرنسي بوغبا.

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