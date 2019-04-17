رياضة | فينسيوس يطرد بيل من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينسيوس يطرد بيل من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الويلزي جاريث بيل بات على مشارف الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

ذكر le10sport الفرنسي، أن زين الدين زيدان ليس راضياً على أداء جاريث بيل مع ريال مدريد ليضع اللاعب على حافة الرحيل من ريال مدريد.

واضافت التقارير أن بيل ليس ملائماً الآن لخطط زيدان المستقبلة والذي سيعتمد اعتماداً كلياً على البرازيلي فينسيوس جونيور في الخط الهجومي ومنحه الثقة الكبيرة لحمل الفريق على كتفه واتخاذ دور رونالدو وهو نفس الدور الذي فشل فيه بيل.

واكدت التقارير على أن هناك عوامل اخري تدفع ريال مدريد لبيع جاريث بيل في الصيف، وهو التعاقد مع إيدن هازارد ففي حالة قدومه من تشيلسي مع وجود فينسيوس جونيور لن يكون هناك مكان للاعب الويلزي.