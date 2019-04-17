رياضة | صدمة مدوية لرونالدو ويوفنتوس بعد الإقصاء من دوري الأبطال

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ودع فريق يوفنتوس الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق أياكس الهولندي من ربع نهائي البطولة بالخسارة يوم امس بهدفين مقابل هدف.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن سهم يوفنتوس أُغلق بالأمس على 16875 يورو حيث هبط من 17060 ليصبح بعد ذلك 13195 يورو مع بداية اليوم الأربعاء.

وأصبح إجمالي قيمة أسهم نادي يوفنتوس حوالي مليار و 300 مليون يورو بعدما كان في الأساس مليار و 700 مليون يورو.

وبالطبع هذا الإنخفاض يمثل خبر غير سار لفريق يوفنتوس والذي كان يُمني النفس بالاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا ومحاولة التتويج باللقب الثالث في تاريخ البيانكونيري.