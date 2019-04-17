رياضة | رسائل نجوم برشلونة بعد إقصاء مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسائل نجوم برشلونة بعد إقصاء مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق برشلونة الإسباني بطاقة التأهل والعبور لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفوز يوم امس بثلاثية نظيفة في إياب ربع نهائي البطولة.

وكان برشلونة قد حقق الانتصار في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله لوك شو مدافع اليونايتد بالخطأ في مرماه ليصعد برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 4-0 على حساب الفريق الإنجليزي.

نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو احتفالات لاعبو برشلونة بعد التأهل برصد الرسائل المكتوبة عبر الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعية.

جوردي ألبا: فريق رائع.. فورزا برشلونة.

لويس سواريز: برشلونة في النصف نهائي.

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ارتورو فيدال: ذاهبون الدور نصف النهائي.

آرثر ميلو: النصف نهائي الان.

إيفان راكيتيتش: نحن بالفعل في الدور نصف النهائي ليلة عظيمة في الكامب نو.

كليمنت لينجليت: مستمرون في دوري الأبطال.

مارك تير ستيجن: صعدنا لنصف النهائي