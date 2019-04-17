رياضة | استبيان.. ميسي الأفضل في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبيان.. ميسي الأفضل في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في التاريخ في استفتاء جماهيري مساء اليوم.

وقاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وقام الحساب الرسمي لموقع فريق برشلونة ، بعرض استفتاء على موقع الليجا للتصويت على تسؤال بشأن هل ميسي الافضل في التاريخ.

وأختارت جماهير الليجا ميسي كأفضل لاعب رياضي، في التاريخ، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه رفقة فريقه برشلونة سواء في الدوري المحلي، أو داخل أوروبا.

