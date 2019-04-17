رياضة | بعد رونالدو.. الكبار يسقطون أمام ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رونالدو.. الكبار يسقطون أمام ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني دفعة قوية في سباق الحصول على جائزة الكرة الذهبية في هذا العام.

ونجح ليونيل ميسي في قيادة برشلونة للتأهل لنصف نهائي دوري الابطال حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-0.

خروج يوفنتوس تحت قيادة النجم البرتغالي رونالدو منح الإرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا دفعة قوية ليسير وحيدًا نحو الكرة الذهبية.

اكدت صحيفة آس الإسباني، على ان الساحة الآن خالية أمام البرغوت للوصول إلى الكرة الذهبية السادسة، حيث خرج الأربعة الأوائل من مدريد، باريس، بايرن، أتليتكو، وعلى مستوي اللاعبين فقد غادر البطولة الأوربية كل من مودريتش ومبابي وكريستيانو وجريزمان ليصبح ميسي وحيدًا