رياضة | الأهلي يحسم مشاركة رمضان صبحي أمام بيراميدز اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مشاركة رمضان صبحي أمام بيراميدز اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق تدريب الفريق مساء اليوم الأربعاء.

ويعاني رمضان صبحي من الإصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها مؤخرا، وذلك لحسم موقفه من إعلان جاهزيته لمواجهة بيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وبيراميدز مهددة بالتأجيل

أصبحت مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا مهددة بالتأجيل إذا صمم اتخاد الكرة على خوضها بدون جمهور.

ويتمسك النادي الأهلي بحضور الجمهور في مباراة بيراميدز المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري.

ورفض النادي الأهلي ما أثير عن رغبة الجهات الأمنية في إقامة مباراة بيراميدز بدون جمهور بدعوى أنه لا يستحق الحرمان والمنع.

خاص.. مرجان: يعاقبون جمهور الأهلي على "تابلوه" مباراة صن داونز

أبدى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي اندهاشه الشديد من قرار إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيراميدز المقرر لها غدًا على ستاد بتروسبورت بدون جمهور.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "تم الاتفاق منذ فترة على إقامة المباراة بحضور جماهير لمباراة بيراميدز من أعضاء الجمعية العمومية، والنادي استجاب ووافق على هذا الأمر، رغم أن جميع الأندية تقام مبارياتها بحضور جمهورها الطبيعي".

وأضاف مرجان: "فوجئنا بالأمس بن هناك اتجاه لإقامة المباراة بدون جمهور.. لماذا يتم ذلك مع جمهور الأهلي؟ هل يتم معاقبة هؤلاء الشباب على المشهد الرائع الذي ظهروا به في مباراة صن داونز الأخيرة ببرج العرب".

وتابع: "جمهور الأهلي في مباراة صن دوانز قدم تابلوه رائع وأظهر للجميع التزامه الشديد داخل المدرجات ولم يتلفظ بأي ألفاظ خارجة، فهل من المنطق أن تقام المباراة التالية بدونه؟".

وواصل مرجان: "ننتظر ما سيحدث اليوم، ونتمنى أن يُسمح للجمهور بحضور المباراة، وفي حالة التمسك باستمرار إقامة المباراة بدون الجمهور فستكون الكلمة لمجس الإدارة سواء بخوض اللقاء أم لا".

عاجل.. إصابة علي معلول والأهلي يحدد موقفه من مباراة بيراميدز

اشتكى التونسي علي معلول الظهر الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إجهاد في العضلة الضامة حرمه من المشاركة في تدريب فريقه بالأمس.

وأجرى علي معلول أشعة على العضلة الضامة والتي أثبتت سلامة اللاعب وحاجته للراحة فقط، ليتأكد جاهزيته لمباراة بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد الخميس على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يتحدى عبد الله السعيد

يجهز مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي لإيقاف خطورة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز خلال مباراة الفريقين غدًا في الدوري المصري.

ويخطط مارتن لاسارتي لتحجيم إمداد عبد الله السعيد لمهاجمي بيراميدز بالكرات البينية من خلال الضغط عليه باستمرار في وسط الملعب.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز غداً الخميس فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

15 بطولة ضاعت من الأهلي في عهد محمود الخطيب

إخفاقات عديدة شهدها النادي الأهلي في مختلف الألعاب الرياضية، منذ تولي محمود الخطيب ومجلسه مقاليد الحكم داخل القلعة الحمراء، وتحديدًا منذ فوزه بالانتخابات الماضية في نوفمبر 2017 وحني الآن.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز إخفاقات الأهلي في مختلف الألعاب الرياضية خلال الأشهر الأخيرة:

- كرة القدم

• خسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي بعدما فاز ذهابًا 3-0 وخسر إيابًا 3-1.

• كما ودع الأهلي منافسات البطولة العربية من دور الـ16 علي يد الوصل الإماراتي.

• خرج الأهلي من بطولة كأس مصر الموسم الماضي من دور الـ8 على يد الأسيوطي (بيراميدز) بعدما خسر 1-0.

• ودع فريق الكرة النسخة الحالية من دور أبطال إفريقيا من دور الـ8 بعد الخسارة أمام صن داونز 5-0 ذهابًا، والفوز إيابًا 1-0.

- كرة السلة

• خسر فريق كرة السلة "رجال" لقب كأس مصر أمام الجزيرة

• خسر فريق سيدات الأهلي لقب كأس مصر أمام سبورتنج.

• خسر فريق كرة السلة "سيدات" لقب البطولة العربية أمام فريق هومنتن اللبناني.

• وودع فريق السلة "رجال" بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ8 علي يد سموحة

- كرة اليد

• خسر فريق اليد "رجال" لقب بطولة إفريقيا أمام غريمه الزمالك في أكتوبر الماضي

• خسر فريق اليد "رجال" لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك في أبريل الماضي

• خسر الأهلي لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي

- كرة الطائرة

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• خسر فريق الطائرة "سيدات" لقب البطولة العربية أمام الصفاقسي التونسي

• اعتذر فريق الطائرة "رجال" عن المشاركة في البطولة العربية.

- كرة الماء

• خسر فريق كرة الماء بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري

• خسر الفريق أيضًا كأس السوبر لكرة الماء أمام فريق هليوبليس.

الأهلي يكلف مدافعه برقابة "كينو" في مباراة بيراميدز

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بأحمد فتحي بالجهة اليمنى، خلال مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

ويأتي الاعتماد على فتحي في ظل غياب محمد هاني بداعي الإيقاف، بالإضافة للخبرات التي يتمتع بها فتحي على حساب باسم علي، والذي يعاني من كثرة الإصابات وغيابه عن المباريات.

وعقد مارتن لاسارتي جلسة خاصة مع أحمد فتحى لتكليفه برقابة البرازيلى ماركوس كينو صانع ألعاب بيراميدز في مباراة يوم الخميس المقبل.

ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

مارتن لاسارتي يطلب رحيل 5 لاعبين عن الأهلي

وضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة من اللاعبين للاستغناء عن خدماتهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب مارتن لاسارتي من مسئولي الأهلي رحيل الخماسي إسلام محارب وباسم علي وأحمد علاء وأحمد الشيخ، لعدم الحاجة إلى خدماتهم مع الفريق في الموسم الجديد.

وخرج الخماسي من حسابات المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي منذ توليه المهمة، ليستقر على رحيلهم في الصيف المقبل.

الزمالك يطيح بكريستيان جروس في 26 مايو

استقر مسئولو نادي الزمالك على استمرار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق حتى نهاية عقده مع عدم التجديد له بشكل نهائي.

وينتهي عقد كريستيان جروس مع الزمالك يوم ٢٦ مايو المقبل بشكل رسمي ولن يتم التجديد له.

وتراجعت إدارة الزمالك عن فكرة رحيل جروس حاليا وقررت الابقاء عليه حتى نهاية عقده مع عدم التجديد له بل وإمكانية رحيله مع نهاية أبريل الجاري حال حدوث أي إخفاق مع منحه الشهر الأخير دون أزمة.

ويتولى خالد جلال تدريب فريق الزمالك لنهاية الموسم بدلًا من جروس لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد عقب بطولة أمم افريقيا ٢٠١٩

كريستيان جروس يحرج مدرب الزمالك ويرفع وتيرة الغضب

اشتكى أيمن عبد العزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد ما بدر منه في مباراة حسنية أغادير المغربي بالأمس في الكونفديرالية الإفريقية.

وكان محمود عبد العزيز لاعب الوسط يستعد للنزول ووقف معه جروس لمنحه بعض التعليمات قبل أن ينضم إليهم أيمن عبد العزيز قبل أن يحرجه جروس ويطالبه بالرجوع للدكة وعدم التحدث في الأمور الفنية وهو ما أثار غضبه.

وكان الزمالك قد فاز على أغادير بهدف نظيف ليتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

دم حسين الشحات في رقبة مين؟

تحول حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي من معشوق الجماهير إلى المغضوب عليه لتراجع مستواه بشدة منذ انضمامه قادمًا من العين الإماراتي.

لعل السؤال الأهم بين جماهير الأهلي عن سر تراجع مستوى حسين الشحات ومن المسئول عن ذلك رغم أن البداية كانت مبشرة بالفانلة الحمراء.

أسباب عديدة تظهر منفردة أو مجتمعة حول تراجع حسين الشحات أولها أن اللاعب نفسه لم يثبت نفسه في المباريات التي يشارك بها ويعيش دور المنقذ للخط الهجومي كما تصورت الجماهير عند التعاقد معه.

وظهر حسين الشحات مثله مثل أي لاعب عندما شارك في المباريات وليس السوبر الذي تخيلته الجماهير مثل أبوتريكة.

ثاني الأسباب في تراجع الشحات يرجع لطريقة مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الذي لم يستفد من اللاعب بالشكل الأمثل فهو - كما قال – يحب مركز الجناح الأيمن ومع ذلك يلعب أحيانًا في الجناح الأيسر ويتم تكليفه ببعض الواجبات الدفاعية.

ثالث الأسباب ربما الصورة التي رسمها مجلس الأهلي عن حسين الشحات عندما أصر على التعاقد معه بالملايين موحيًا إلى الجماهير والإعلام إلى أنه سيأتي للعب في الهجوم والوسط والدفاع وربما حارس مرمى!

رابع الأسباب أن فانلة الأهلي ثقيلة على حسين الشحات كما ردد الإعلام الأحمر والجماهير على طريقة أحمد الشيخ عندما تألق مع مصر المقاصة وتراجع مع الجزيرة.

ضربة جديدة لأحلام حسين الشحات

خرج حسين الشحات جناح النادي الأهلي من حسابات خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لضمه لقائمة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وتسبب تراجع مستوى حسين الشحات مع الأهلي في استبعاد خافيير أجيري للاعب لصالح ضم لاعبين آخرين يمكن أن يفيدوا الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.