رياضة | الصحف الإنجليزية تسخر من إهانة ميسي لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف الإنجليزية تسخر من إهانة ميسي لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفع تألق ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني في لقاء الأمس أمام مانشستر يونايتد، وسائل الإعلام للسخرية من الفريق الإنجليزي.

وحسم برشلونة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق مانشستر يونايتد بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف وايابا بثلاثية دون رد.

أشادت جماهير كرة القدم الإنجليزية، بتألق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أمام مانشستر يونايتد بالأمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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ونقلت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية بعض من ردود فعل الجمهور الإنجليزي على ما قدمه ميسي أمام مانشستر يونايتد حيث قال البعض بأن ميسي أثبت بالفعل أنه أفضل لاعب في العالم.

وقال آخر بأن ميسي جعل سمولينج وفيل جونز يظهران وكأنهما لاعبين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وعلّق آخر وقال بأن مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد جعلته يشعر كأنه يشاهد فريقين بينهما 10 ألقاب دوري.