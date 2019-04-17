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رياضة | رد فعل رونالدو بعد الإقصاء من دوري الأبطال

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حسم فريق أياكس الهولندي التأهل لنصف نهائي على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي بالفوز يوم أمس 2-1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقل إيدو أجويري الصحفي بقناة تشيرينجويتو المقرب من النجم البرتغالي مهاجم اليوفي ما شاهده من اللاعب بعد نهاية اللقاء وخروج فريقه.

وصرح إيدو أنه كان يعلم أن رونالدو غاضب بدرجة كبيرة، وأنه عندما شاهده في الملعب كان من الواضح على كريستيانو الإنزعاج الشديد.

وأكمل الصحفي حديثه مؤكداً أن نجم السابق أراد هذه البطولة بنسبة 100%، وعمل بقوة للوصول للقمة، ولكن رؤية فريقه يودع المسابقة أشعل غضبه.

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