رياضة | أهم مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الخليج 365 الرياضي على نشر جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والموافق 17 أبريل 2019، في مختلف البطولات اليوم والقنوات الناقلة لها.

- دوري أبطال أوروبا:

* مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبر: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

* بورتو × ليفربول: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

- الدوري الفرنسي:

Advertisements

* نانت × باريس سان جيرمان: اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 6 HD

- الدوري الاماراتي:

* العين × الشارقة: اليوم في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة أبو ظبي 1 HD

- الدوري الإيطالي:

* لاتسيو × أودينيزي: اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD