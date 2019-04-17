شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: ميسي طراز مختلف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ركزت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الأربعاء على الدرس القاسي الذي لقنه برشلونة الاسباني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة مساء أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، وأضاف البرازيلي فيليبي كوتينيو هدفا ثالثا، ليمضي برشلونة إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في مانشستر بفوز الفريق الكتالوني 1- صفر على ملعب «أولد ترافورد» الأسبوع الماضي.

وخرجت صحيفة «ميرور» بعنوان «أوه لا»، وأضافت: «شبان أولي (جونار سولسكاير مدرب يونايتد) يغرقون من خلال هفوة دي خيا وطراز ميسي العالي» في إشارة إلى تفوق ميسي على لاعبي مانشستر يونايتد ومديرهم الفني أولي سولسكاير.

كما نقلت الصحيفة تصريحات مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا التي دعا فيها جمهور فريقه للارتقاء بمستوى تشجيعهم خلال مباراة الفريق اليوم أمام توتنهام في نصف نهائي دوري الأبطال.

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ونشرت صحيفة «ديلي ميل» عنوانا يقول: «طراز مختلف» في إشارة للنجم الأرجنتيني ميسي، مضيفة: «يونايتد الردئ يهان من ميسي وزملائه» وذلك بعد الخسارة بثلاثية نظيفة وتوديع دوري الأبطال.

أما صحيفة «ديلي إكسبرس»، فقالت في عنوان: «سلمها إلى ميسي» في إشارة للاعب الذي سجل هدفين ليقود برشلونة للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى خروج يوفنتوس من ربع نهائي المسابقة بعد خسارته أمام أياكس 1-2 في إيطاليا، بالقول: «رونالدو يخرج وأياكس يصعق يوفي».

وعنونت صحيفة «ديلي ستار» بالقول: «ميسي يأخذ القبلة»، وأضافت: «عبقري بارسا يترك آمال أولي في حالة مزرية» في إشارة لتفوق ميسي على لاعبي مانشستر يونايتد وأولي سولسكاير المدير الفني للفريق الإنجليزي.

واستعرضت صحيفة «تيليجراف» أداء برشلونة المبهر بعنوان: «طراز بارسا العالي»، وتابعت: «ميسي وكوتينيو يظهران بأسلوب مميز لإنهاء حلم يونايتد الأوروبي».