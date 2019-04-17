الأهلي الجريح يتحدى بيراميدز.. والزمالك يصطدم بالإسماعيلي

سيصل الدوري المصري الممتاز إحدى أهم محطاته هذا الموسم، غدًا الخميس، حيث ستشتعل أحداثه بمواجهتين ناريتين ضمن المؤجلات.

وستجمع الأولى بين الإسماعيلي وضيفه الزمالك، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، فيما ستعرف الثانية صدامًا قويًا بين الأهلي وضيفه بيراميدز، على ملعب بتروسبورت.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بـ58 نقطة، من 25 مباراة، بفارق نقطة عن الزمالك، الثاني بنفس عدد المباريات.

ويأتي بيراميدز في المركز الثالث، برصيد 57 نقطة من 27 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع، برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.

ولن يكون اللقاء الكلاسيكي بين الإسماعيلي والزمالك، تحت شعار مواجهة أبناء العم أو الأصدقاء، في ظل تفوق الدراويش على الفريق الأبيض بالدوري، خلال الفترة الأخيرة.

ولم يفز الزمالك على الفريق الساحلي في الدوري، منذ يوليو/تموز 2015، رغم تغلبه عليه في كأس مصر مرتين، خلال هذه الفترة.

وتضرب الزمالك أزمة غيابات، خاصةً على مستوى الدفاع، في ظل ابتعاد حمدي النقاز ومحمود حمدي الونش، للإيقاف، وحازم إمام وفرجاني ساسي، للإصابة.

وعلى الضفة الأخرى، قال أحمد قناوي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للدراويش، لـ""، إن المباراة صعبة للغاية وخارج التوقعات، بوصفها "مواجهة قمة" بغض النظر عن ترتيب الفريقين.

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وأكد أن الإسماعيلي سيلعب للفوز، من أجل تحسين ترتيبه، واقتحام المربع الذهبي في الجولات المقبلة.

أزمات متجددة

وما زالت مباراة الأهلي وبيراميدز عنوان الإثارة والأزمات.

فبعد أزمة تحديد موعدها، التي فجرت جدلًا واسعًا، نشبت مشكلة جديدة بخصوص الحضور الجماهيري، مع رغبة الأمن في إقامة اللقاء بمدرجات خالية، على عكس رغبة الأهلي.

وسيخوض الأهلي المباراة بجراح السقوط الإفريقي المدوي، أمام صن داونز، ووسط غياب عدد من لاعبيه للإصابة، مثل كريم نيدفيد وسعد سمير ووليد سليمان، بينما يرغب في الثأر من بيراميدز.

وعن هذا الصدام، قال محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، لـ""، إن الفريقين "كتاب مفتوح"، مؤكدًا أن فريقه سيلعب للفوز، من أجل تعزيز صدارته.

وفي المقابل، ضربت الإصابة ثنائي بيراميدز، البيروفي كريستيان بينافينتي، والبرازيلي ماركوس كينو، كما يغيب السوري عمر خربين للإيقاف.

لكن الأنظار ستتجه إلى عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، الذي سيسعى لإثبات ذاته مجددًا أمام المارد الأحمر، بعدما قاد فريقه للانتصار عليه (2-1)، في الدور الأول.ش