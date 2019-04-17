اعتراف وزيارة سرية يعززان طمع يوفنتوس في دي ليخت

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن اعتراف قديم لماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، قد يشير إلى وجهته في الميركاتو الصيفي المقبل.

فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن دي ليخت، قام بزيارة سرية إلى يوفنتوس، في يونيو/حزيران الماضي.

وشاهد دي ليخت مرافق النادي الإيطالي، برفقة بافل نيدفيد، نائب رئيس البيانكونيري، وفابيو باراتيسي، المدير الرياضي.

واعترف الدولي الهولندي خلال الزيارة، قائلًا: "أنا معجب حقًا بهذا النادي".

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وكانت الزيارة على هامش مشاركة دي ليخت، في مباراة ودية بين منتخبي هولندا وإيطاليا، حيث تأكد من خلالها مسؤولو اليوفي، أن مدافع أياكس لديه مستوى مميز، وظلوا يتواصلون معه ووكيله، مينو رايولا، بحسب "كالتشيو ميركاتو".

يذكر أن دي ليخت شارك مع أياكس، أمس الثلاثاء، في إقصاء يوفنتوس من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب عليه (2-1) في مباراة الإياب، حيث سجل الهدف الثاني.

ويواجه اليوفي منافسة قوية على خدمات دي ليخت، خاصةً من قبل برشلونة وبايرن ميونخ.