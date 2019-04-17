شكرا لقرائتكم جروس ينفى وجد نية لديه للرحيل عن القلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسرى كريستيان جروس، على التأكيد لمسئولى النادى أنه لا توجد نية لديه للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد الأحداث التى شهدتها الفترة الأخيرة بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض بعدما كانت هناك نية لانضمام خالد جلال، فى منصب المدرب العام بصلاحيات فنية، قبل أن يتم التراجع عن الأمر لتدور بعض الأنباء أن جروس سيستغل بند فى عقده بأنه ينتهى بنهاية مايو المقبل، ليرحل عن الفريق الأبيض.

وأوضح جروس لمسئولى الزمالك أن البند المتواجد فى العقد بينه وبين النادى، ينص على أن العقد ينتهى بنهاية مايو أو بنهاية الموسم الكروى، وطالما أن الموسم الكروى لم ينتهى بنهاية مايو سوف يستكمل عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم دون أى أزمة، إلا لو كانت إدارة النادى ترغب فى دون ذلك، لينهى المدرب السويسرى الجدل حول نيته فى الرحيل.

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كما كشف المدير الفنى السويسرى لإدارة الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق طالما هناك رغبة فى استمراره وأن القرار يعود فى المسألة بالكامل إلى إدارة القلعة البيضاء.

تحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مع لاعبى فريقه، من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز علي الإسماعيلي في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بالدوري، على ستاد الجيش بالسويس.

وقال جروس للاعبيه، أن تحقيق الفوز علي الدراويش وإعتلاء قمة الدورى، سيمثل ضغط على لاعبي الأهلى خلال مواجهة بيراميدز، خاصة وأن لقاء الأبيض سيقام فى الخامسة مساءًا وهو قبل موعد مواجهة المارد الأحمر وبيراميدز المقرر له في الثامنة مساءًا، الأمر الذى سيضعهم تحت ضغط شديد نظرًا لأهمية المباراة بخلاف صعوبتها، مما قد يعيد الزمالك لإحتلال صدارة الدورى من جدد.