شكرا لقرائتكم "الفحص الطبي" يُحدد مصير رمضان صبحى أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع رمضان صبحي لاعب الأهلى لفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، كما يطلع اللاعب الجهاز الطبي على نتيجة الأشعة التي أجراها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مران الفريق أمس الثلاثاء.
ويحسم الجهاز الطبي بالتتنسيق مع الجهاز الفني موقف رمضان صبحي من مواجهة بيراميدز على هامش مران الفريق اليوم، وكان الخليج 365 قد أكد أمس تعرض رمضان صبحي لإصابة فى العضلة الأمامية قد تحول دون مشاركته أمام بيراميدز.
ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.
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