شكرا لقرائتكم حارس الإسماعيلى جاهز للمشاركة أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تماثل محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى للشفاء وشارك بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى بعد غياب دام لما يزيد عن شهرين. وكان مجدى قد تعرض لشرخ فى احد اصابع اليد على خلفية مشاركته فى مواجهة الافريقى التونسى فى ختام مشوار الفريقين بمرحلة المجموعة بدورى أبطال أفريقيا. Advertisements ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الزمالك غداً الخميس باستاد الجيش بالسويس لحساب الجولة الــ10 للدورى المحلى.

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