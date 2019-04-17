شكرا لقرائتكم هاني أبو ريدة يتلقى دعوة رسمية لحضور نهائي البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة دعوة رسمية من الاتحاد العربي لحضور النهائي الذي يقام غدا ويجمع الهلال السعودي والنجم الساحلى التونسي. ويسافر سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لحضور نهائي البطولة العربية ممثلا عن الجبلاية فضلا عن عضويته في البطرلة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني أبو ريدة يتلقى دعوة رسمية لحضور نهائي البطولة العربية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.