شكرا لقرائتكم اتحاد جدة استحضر تاريخه في ليلة "التحدي".. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يتوقع متابعو كرة القدم السعودية أن يظهر اتحاد جدة بذلك الشكل أمام المتصدر النصر، قياساً على مركزه في الترتيب، لكن الاتحاديين استحضروا تاريخهم قبل أن يزيحوا الأصفر عن الصدارة.
جاء الاتحاد إلى مباراة النصر بظروف صعبة، مركز مهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى، وغيابات في صفوف الفريق أمام منافس صعب، لكنهم هزوا شباكه 3 مرات، وضربوا أكثر من عصفور بحجر واحد.
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