شكرا لقرائتكم رأسية دي ليخت تُقصي يوفنتوس وتقود أياكس إلى نصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل فريق أياكس مفاجآته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأهل إلى الدور قبل النهائي بالبطولة، يوم الثلاثاء، عقب فوزه على مضيفه يوفنتوس 2 - 1 في إياب دور الثمانية.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 28، وتعادل دوني فان دي ييك لأياكس في الدقيقة 34 قبل أن يسجل ماتياس دي ليخت الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 67.

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وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بهولندا انتهت بالتعادل 1-1 ليصعد الفريق الهولندي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 2.

وكان أياكس تغلب على ريال مدريد في دور الثمانية من البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 - 3، فيما تأهل يوفنتوس إلى هذا الدور بفوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني 3 - 2 في مجموع المباراتين أيضا.

ويلتقي أياكس في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة إياب دور الثمانية التي تجمع بين توتنهام ومانشستر سيتي، يوم الأربعاء، علما بأن توتنهام فاز ذهابا 1 - صفر.