أليغري سيبقى مع يوفنتوس على رغم خيبة دوري الأبطال أمام أياكس

اسماء السيد - أكد ماسيميليانو أليغري استمراره في مهامه على رأس الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على رغم خيبة الخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وأقصي فريق "السيدة العجوز" الذي يهيمن منذ أعوام على المنافسات المحلية في إيطاليا، من الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بعد خسارته على أرضه إيابا 1-2 الثلاثاء، بعدما كان انتزع التعادل 1-1 في أمستردام الأسبوع الماضي.

وبذلك، فشل الفريق الإيطالي في محاولة جديدة للتتويج مرة ثالثة باللقب القاري (بعد 1985 و1996)، رغم تعاقده في صيف 2018 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

وبعد الخسارة، قال أليغري "التقيت الرئيس (أندريا أنييلي) قبل أيام وأبلغته بأنني سأبقى في يوفنتوس. سأجلس مع الإدارة ونفكر بالمستقبل".

وتابع "لو لم أكن أتمتع بالحافز لكنت قلت ذلك مباشرة، لكن الوضع ليس كذلك. أعتقد أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية عملنا بشكل جيد، واللاعبون تقدموا".

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وتولى أليغري (51 عاما) تدريب يوفنتوس في صيف 2014 قادما من ميلان، وقاده الى إحراز ثنائية الدوري والكأس المحليين أربع مرات متتالية. وهذا الموسم، يحتاج فريق مدينة تورينو الى نقطة واحدة فقط لإحراز اللقب الثامن له تواليا في "سيري أ"، لكنه لا يزال يبحث عن مجد قاري طال انتظاره، لاسيما وأنه بلغ المباراة النهائية خمس مرات منذ تتويجه الأخير.وفي عهد أليغري، بلغ يوفنتوس النهائي القاري مرتين قبل أن يخسر أمام برشلونة الإسباني (2015) ومواطن الأخير ريال مدريد (2017).

وأوضح أليغري في تصريحاته بعد مباراة الثلاثاء "الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي (أربعة سابقة واللقب المتوقع هذا الموسم) ليس سهلا، بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين ليس سهلا".

من جهته، أكد رئيس النادي أنييلي أن "يوفنتوس يواصل التطور على أرض الملعب وخارجه وثمة إدراك بأن لدينا مدرب كبير، وسنجلس وإياه في حزيران/يونيو (بنهاية الموسم) للبحث في المضي بالمشروع الفني (للفريق) قدما".

وتابع "من جهتنا، ندرك بأننا بلغنا الدور ربع النهائي لدوري الأبطال لخمسة أو ستة أعوام، ونحن فخورون بالاستمرار على هذا الدرب".

وبلغ يوفنتوس الدور ربع النهائي للمسابقة القارية على الأقل، خمس مرات في المواسم السبعة الأخيرة، بما يشمل الموسم الحالي.