شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لسوبر كورة.. الأشعة تحدد موقف رمضان صبحى من مواجهة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رمضان صبحى لاعب الأهلى لفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، كما يطلع اللاعب الجهاز الطبى على نتيجة الأشعة التى أجراها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مران الفريق أمس الثلاثاء.

ويحسم الجهاز الطبى بالتتنسيق مع الجهاز الفنى موقف رمضان صبحى من مواجهة بيراميدز على هامش مران الفريق اليوم، وكان سوبر كورة قد أكد أمس تعرض رمضان صبحى لإصابة فى العضلة الأمامية قد تحول دون مشاركته أمام بيراميدز.

ويلتقى الأهلى مع نظيره بيراميدز مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس والعشرين بمسابقة الدورى الممتاز.