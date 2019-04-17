"سوبر كورة" يكشف أحاديث لاعبى الأهلى السرية عن ثورة الجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر لاعبو الأهلى الكبار زملاءهم بالفريق من ثورة الجماهير، لو تعثّر الفريق محلياً فى مباراة بيراميدز غداً فى الدورى، وأكد اللاعبون الكبار أن الجماهير ساندت وشجّعت الفريق بشكل رائع فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى رغم الخروج الأفريقى. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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