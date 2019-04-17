شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤمن مصير جروس ببند الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد لمسئولى النادى أنه لا توجد نية لديه للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد الأحداث التى شهدتها الفترة الأخيرة بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض، بعدما كانت هناك نية لانضمام خالد جلال، فى منصب المدرب العام بصلاحيات فنية، قبل أن يتم التراجع عن الأمر لتدور بعض الأنباء أن جروس سيستغل بند فى عقده بأنه ينتهى بنهاية مايو المقبل، ليرحل عن الفريق الأبيض.

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وأوضح جروس لمسئولى الزمالك أن البند المتواجد فى العقد بينه وبين النادى، ينص على أن العقد ينتهى بنهاية مايو أو بنهاية الموسم الكروى، وطالما أن الموسم الكروى لم ينته بنهاية مايو سوف يستكمل عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم دون أى أزمة، إلا لو كانت إدارة النادى ترغب فى دون ذلك، لينهى المدرب السويسرى الجدل حول نيته فى الرحيل.

كما كشف المدير الفنى السويسرى لإدارة الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق طالما هناك رغبة فى استمراره، وأن القرار يعود فى المسألة بالكامل إلى إدارة القلعة البيضاء.