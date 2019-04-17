شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة علاء نوح من تدريب منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم علاء نوح المدير الفني لمنتخب السويس باستقالته تليفونيا" في ساعة مبكرة من فجر اليوم وحزم حقائبه من مقر اقامته بمحافظة السويس ومعه معاونه سيد عبد المطلب وابلغ فريد شوقي المدير الإداري للفريق عن شكره وتقديره لكل العاملين بالنادي متمنيا" لهم التوفيق فيما هو قادم
وأكد نوح عن رضاه التام عن الفترة التي قضاها في قيادة عازفي السمسمية وانتشالهم من دوامة الهبوط وتحقيق ثلاثة انتصارات و تعادلين وهزيمة وحيدة ليضمن البقاء بالقسم الثاني .
وقرر مجلس إدارة منتخب السويس بقيادة محمد هلال إسناد المهمة لمجدي فريد رئيس قطاع الناشئيين لقيادة الفريق غدا" الخميس أمام كوكاكولا في آخر مباريات الدوري لحين اجتماع المجلس وتحديد مصير الفريق في الموسم الجديد.
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