شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى "بعبع" الزمالك رايح جاى فى الدورى قبل كلاسيكو أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة من العيار الثقيل ستجمع الإسماعيلى مع الزمالك، غدا الخميس، على ملعب الجيش بالسويس لحساب الجولة الــ10 بالدورى الممتاز.

ويعد الإسماعيلى أكثر نادٍ مصرى فوزا على الزمالك فى الدورين الأول والثانى "ذهاب وعودة" بالدورى المحلى بواقع 8 مرات.

كما يحمل الدراويش رقما مميزا آخر، حيث لم يتلقى خسارة من الزمالك منذ موسم 2007/2006 بالإسماعيلية، حيث كانت آخر هزيمة يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر عام 2006 فى المباراة التى انتهت بهدف سجله مجدى عطوة.