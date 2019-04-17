شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أبو ريدة لحضور نهائى البطولة العربية.. وزاهر ممثل الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة دعوة رسمية من الاتحاد العربى لحضور النهائى، الذى يقام غدا، ويجمع الهلال السعودى والنجم الساحلى التونسى. ويسافر سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لحضور نهائى البطولة العربية، ممثلا عن الجبلاية فضلا عن عضويته فى البطولة العربية.

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