شكرا لقرائتكم خبر عن جروس للاعبى الزمالك: الفوز على الإسماعيلى سيضغط الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك مع لاعبى فريقه، من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بالدورى، على استاد الجيش بالسويس.

وقال جروس للاعبيه إن تحقيق الفوز على الدراويش واعتلاء قمة الدورى، سيمثل ضغطا على لاعبى الأهلى خلال مواجهة بيراميدز، خاصة أن لقاء الأبيض سيقام فى الخامسة مساءً، وهو قبل موعد مواجهة المارد الأحمر وبيراميدز المقرر لها فى الثامنة مساءً، الأمر الذى سيضعهم تحت ضغط شديد نظرًا لأهمية المباراة بخلاف صعوبتها، ما قد يعيد الزمالك لاحتلال صدارة الدورى من جديد.