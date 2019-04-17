شكرا لقرائتكم خبر عن جروس للاعبى الزمالك: الفوز على الإسماعيلى سيضغط الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك مع لاعبى فريقه، من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بالدورى، على استاد الجيش بالسويس.
وقال جروس للاعبيه إن تحقيق الفوز على الدراويش واعتلاء قمة الدورى، سيمثل ضغطا على لاعبى الأهلى خلال مواجهة بيراميدز، خاصة أن لقاء الأبيض سيقام فى الخامسة مساءً، وهو قبل موعد مواجهة المارد الأحمر وبيراميدز المقرر لها فى الثامنة مساءً، الأمر الذى سيضعهم تحت ضغط شديد نظرًا لأهمية المباراة بخلاف صعوبتها، ما قد يعيد الزمالك لاحتلال صدارة الدورى من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر جروس للاعبى الزمالك: الفوز على الإسماعيلى سيضغط الأهلى أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.