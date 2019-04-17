ماذا قال شيلونجو عن مواجهة الإسماعيلى مع الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى تسجيل هدفا فى شباك الزمالك والمساهمة فى قيادة فريقه لتحقيق انتصارا، حيث يلتقى الفريقان مساء غد الخميس على ملعب الجيش بالسويس لحساب منافسات الجولة الــ10 بالدورى المحلى. وأضاف شيلونجو فى تصريحات صحفية "نتطلع لتحقيق الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على حظوظنا فى حصد مقعد بالمربع الذهبى". Advertisements وواصل "أعلم فريق الزمالك جيدا فهو يضم لاعبين على مستوى عال، ويتمتع بجماهيرية كبيرة، إلا أننا قادرون على استعادة مسيرة الانتصارات أمامهم". واختتم حديثه قائلا "نعانى من ضغط كبير فى المباريات فضلا عن لعبها على ملعب بديل والسفر كل يومين يتسبب فى إرهاقنا إلا أننا عازمون على إسعاد جماهيرنا". ولعب شيلونجو مع الدراويش فى الدورى حتى الآن 12 مباريات سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 4.

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