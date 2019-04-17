الأشعة تُحدد مدة غياب أحمد رفعت عن إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أحمد رفعت، صانع ألعاب إنبي، نتيجة أشعة الرنين التى أجريت له لتحديد مدة غيابه عن الفريق البترولى بعد الإصابة التى تعرض لها مع فريقه أمام الجونة، التى جمعتهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوزالبترولى بأربعة أهداف دون رد.
وكان رفعت قد خرج مصابا فى الشوط الثانى من مباراة إنبى والجونة بسبب إصابة فى الكتف تعرض لها فى الشوط الأول وحصل على حقنة مسكنة بين الشوطين، إلا أنه لم يتمكن من استكمال المباراة.
أجرى صانع ألعاب إنبى فى الساعات الماضية أشعة الرنين بعد التشخيص المبدئى الذى أثبت إصابته بمزق فى الكتف، على أن تُحدد الأشعة حجم الإصابة ومدة غيابه.
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