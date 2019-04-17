انت الان تتابع الشرطة الإنجليزية تعتقل نجم مانشستر يونايتد السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

استاد أولد ترافورد

ألقت الشرطة الإنجليزية القبض على نيكي بات، نجم مانشستر يونايتد السابق، ومدير أكاديمية الشياطين الحمر حاليا، للاشتباه في تورطه بحادثة اعتداء، ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأربعاء، عن شرطة مانشستر الكبرى قولها: "تم الاتصال بالشرطة الساعة الثانية مساء أمس، لتقديم بلاغ حول الاعتداء على امرأة، في منزل بمنطقة برودواي، وتعرضت امرأة لجرح صغير في يدها، ولا تحتاج للعلاج في المستشفى.. تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 44 عاما للاشتباه في الاعتداء، ويبقى رهن الاحتجاز للتحقيق"، في إشارة إلى بات.

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وخاض نيكي بات الذي كان جزءا من مجموعة من أبرز لاعبي مانشستر يونايتد في التسعينيات إلى جانب رايان جيجز وبول سكولز وديفيد بيكهام - 387 مباراة في الفترة ما بين 1992 و2004 حيث فاز بستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز. وعاد نيكي بات إلى النادي في عام 2012 كمدرب للفريق الثاني وعين مساعدا للمدرب المؤقت جيجز