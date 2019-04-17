ليفربول يبحث عن التأهل لنصف النهائي من البرتغال

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يرحل ليفربول لمواجهة بورتو اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، متسلحًا بتفوقه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب الأنفيلد من أجل التأهل لنصف النهائي

يستقبل بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء، نظيره ليفربول الإنجليزي على ملعب الدراجاو في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من موسم 2018- 2019، وحسم الريدز مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب الأنفيلد بهدفين دون رد من توقيع الثنائي نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ويتطلع بورتو للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2003- 2004 عندما توج حينها بلقب البطولة، بينما يتطلع ليفربول للوصول إلى نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي، بعد خسارته النهائي العام الماضي أمام ريال مدريد.

المواجهات المباشرة نجح فريقان من 3 فرق خسرت مباراة الذهاب بفارق هدفين أو أكثر في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في التعويض في الإياب والتأهل للدور الثاني، وكان ذلك عبر مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد. لم يسبق أن خسر ليفربول أي مواجهة أوروبية أمام بورتو

المواجهات المباشرة نجح فريقان من 3 فرق خسرت مباراة الذهاب بفارق هدفين أو أكثر في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في التعويض في الإياب والتأهل للدور الثاني، وكان ذلك عبر مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد. لم يسبق أن خسر ليفربول أي مواجهة أوروبية أمام بورتو من قبل في 7 مباريات سابقة، حيث حقق الانتصار في 4 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات أخرى، وحافظ على نظافة شباكه في آخر 3 مباريات أمام الفريق البرتغالي. وتعرض بورتو لأثقل هزيمة أوروبية على أرضه الموسم الماضي، بالخسارة أمام ليفربول بنتيجة 5-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. Advertisements بورتو

سبق أن خسر بورتو مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا بفارق هدفين أو أكثر في 6 مناسبات سابقة، وودع البطولة في جميع تلك المناسبات. بورتوسبق أن خسر بورتو مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا بفارق هدفين أو أكثر في 6 مناسبات سابقة، وودع البطولة في جميع تلك المناسبات. ويعد بورتو الفريق الوحيد المتبقي الذي فاز بكل مبارياته التي خاضها في دوري أبطال أوروبا على ملعبه هذا الموسم (4/4)، وآخر مرة فاز فيها بورتو بـ5 مباريات متتالية على أرضه في دوري الأبطال، كانت في الفترة ما بين شهر أكتوبر من عام 1998 وشهر ديسمبر من عام 1999، وحينها حقق على ملعبه 6 انتصارات متتالية. ليفربول

منذ بداية الموسم الماضي، نجح ليفربول في الفوز بـ 3 مباريات من 4 مواجهات خاضها خارج ميدانه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وسقط فقط أمام روما بنتيجة 4-2 في إياب نصف النهائي الموسم الماضي. ليفربولمنذ بداية الموسم الماضي، نجح ليفربول في الفوز بـ 3 مباريات من 4 مواجهات خاضها خارج ميدانه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وسقط فقط أمام روما بنتيجة 4-2 في إياب نصف النهائي الموسم الماضي. ونجح ليفربول في تخطي الأدوار الإقصائية التسعة السابقة التي خاضها في المسابقات الأوروبية تحت قيادة يورجين كلوب، حيث وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي موسم 2015- 2016 ونهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017- 2018. وسجل النجم السنغالي ساديو ماني هاتريك في شباك بورتو الموسم الماضي في دوري الأبطال، ويعد الثنائي لويز أدريانو (أمام باتي بوريسوف) وكريستيانو رونالدو (أمام أتلتيكو مدريد) الثنائي الوحيد الذي سبق أن سجل أكثر من هاتريك في شباك فريق واحد طوال تاريخ البطولة الأوروبية. ومنذ بداية موسم 2017- 2018، نجح المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في تسجيل الأهداف وصناعتها في 5 مباريات مختلفة، أكثر من أي لاعب آخر خلال فى نفس الفترة. الغيابات

يغيب الثنائي ديجان لوفرين وأليكس أوكسليد تشامبرلين عن قائمة ليفربول التي تواجه بورتو اليوم، بينما يستعيد الريدز خدمات المدافع جوي جوميز والذي تعافى من الإصابة التي عانى منها منذ شهر ديسمبر الماضي. الغياباتيغيب الثنائي ديجان لوفرين وأليكس أوكسليد تشامبرلين عن قائمة ليفربول التي تواجه بورتو اليوم، بينما يستعيد الريدز خدمات المدافع جوي جوميز والذي تعافى من الإصابة التي عانى منها منذ شهر ديسمبر الماضي. وعلى الجانب الآخر يستعيد بورتو خدمات الثنائي بيبي وهيكتور هيريرا بعد انتهاء فترة إيقافهما. تصريحات مدرب ليفربول يورجين كلوب

"نمر بفترة جيدة، ونرغب في لعب كرة القدم والقتال حتى النهاية، وسنحاول استغلال نتيجة مباراة الذهاب لصالحنا والتحلي بالثقة". تصريحات مدرب ليفربول يورجين كلوب"نمر بفترة جيدة، ونرغب في لعب كرة القدم والقتال حتى النهاية، وسنحاول استغلال نتيجة مباراة الذهاب لصالحنا والتحلي بالثقة". "يتمتع بورتو بقدرته على لعب مباريات حماسية للغاية على ملعبه متسلحًا بالأجواء الحماسية من قبل مشجعيه، ومنذ الدقيقة الأولى، سيلعبون كرة قدم هجومية". "إذا حسرنا بهدفين دون رد في الذهاب، ونخوض الإياب على ملعبنا، فهل سنفكر بأننا ودعنا البطولة؟ بالطبع لا، وهذا هو بالضبط تفكير بورتو".

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