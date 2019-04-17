انت الان تتابع تركي آل الشيخ قبل مواجهة الأهلي: «إيه الحظ ده» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
تركي آل الشيخ
أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، إصابة اثنين من نجوم فريقه قبل المباراة المنتظرة أمام الأهلي غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن الجولة 25، المؤجلة من الدوري الممتاز (2018- 2019). علمًا أن لقاء الدور الأول الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الثامنة، انتهى بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز هدفي بيراميدز محمد فاروق وعبد الله السعيد، بينما سجل المارد الأحمر الوحيد وليد أزارو.
أكد تركي آل الشيخ إصابة الثنائي البيروفي كريستيان بينافينتي، والبرازيلي ماركوس كينو، نجمي بيراميدز، قبل اللقاء المرتقب، وكتب مالك بيراميدز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بينافينتي مصاب، وكينو مصاب.. وخريبين إيقاف.. إيه الحظ ده". ويعاني بينافينتي من إصابة في العضلة الأمامية،
أكد تركي آل الشيخ إصابة الثنائي البيروفي كريستيان بينافينتي، والبرازيلي ماركوس كينو، نجمي بيراميدز، قبل اللقاء المرتقب، وكتب مالك بيراميدز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بينافينتي مصاب، وكينو مصاب.. وخريبين إيقاف.. إيه الحظ ده".
ويعاني بينافينتي من إصابة في العضلة الأمامية، بينما يشكو كينو من إصابة في كاحل القدم، وفي حين جرت محاولات مكثفة لتجهيز الثنائي للمباراة، بدت فرص بينافينتي ضئيلة للغاية، وتتواصل المحاولات لتجهيز كينو، وفي المقابل تعرض عمر خريبين للطرد في لقاء الاتحاد السكندري الأخير بالدوري ليتأكد غيابه عن لقاء الأهلي.
يذكر أن الأهلي أصدر بيانا رسميا أعلن فيه أن هناك اتجاها لإقامة المباراة دون حضور جماهير، عكس ما أعلنته لجنة المسابقات باتحاد الكرة الذي أكد إقامة اللقاء بحضور 5 آلاف متفرج.
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