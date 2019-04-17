انت الان تتابع ديوكوفيتش يتخطى عقبة كولشرايبر في مونت كارلو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص

نوفاك ديوكوفيتش

صب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، جام غضبه على مضربه تعبيرا عن الاستياء من أدائه الذي كان رغم ذلك كافيا ليتخطى الألماني فيليب كولشرايبر بنتيجة 6-3 و4-6 و6-4 في الدور الثاني من بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة. وانتزع اللاعب الصربي الفوز في المجموعة الأولى اعتمادا على ضربات قوية من الخط الخلفي، لكن ديوكوفيتش واجه صعوبات في ضربات إرساله في المجموعة الثانية، وأنقذ نقطتين لكسر إرساله حين كان متأخرا في النتيجة 3-2، وفي النقطة الثالثة أطاح ديوكوفيتش بالكرة بضربة خلفية بطريقة غريبة ليمنح منافسه الألماني التقدم 4-2.

وحطم ديوكوفيتش مضربه وتعرض لصيحات استهجان من جانب الجمهور. وذلك نقلا عن وكالة الأنباء "رويترز". وخسر اللاعب الصربي، الفائز بلقب البطولة مرتين، إرساله مجددا في المجموعة الثانية، لكنه استعاد زمام الأمور حين كسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الحاسمة. وحافظ ديوكوفيتش على تفوقه ليحسم الفوز بالمباراة ويثأر

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