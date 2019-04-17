ديوكوفيتش يتخطى عقبة كولشرايبر في مونت كارلو

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١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص
نوفاك ديوكوفيتش
صب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، جام غضبه على مضربه تعبيرا عن الاستياء من أدائه الذي كان رغم ذلك كافيا ليتخطى الألماني فيليب كولشرايبر بنتيجة 6-3 و4-6 و6-4 في الدور الثاني من بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة. وانتزع اللاعب الصربي الفوز في المجموعة الأولى اعتمادا على ضربات قوية من الخط الخلفي، لكن ديوكوفيتش واجه صعوبات في ضربات إرساله في المجموعة الثانية، وأنقذ نقطتين لكسر إرساله حين كان متأخرا في النتيجة 3-2، وفي النقطة الثالثة أطاح ديوكوفيتش بالكرة بضربة خلفية بطريقة غريبة ليمنح منافسه الألماني التقدم 4-2.
وحطم ديوكوفيتش مضربه وتعرض لصيحات استهجان من جانب الجمهور. وذلك نقلا عن وكالة الأنباء "رويترز". وخسر اللاعب الصربي، الفائز بلقب البطولة مرتين، إرساله مجددا في المجموعة الثانية، لكنه استعاد زمام الأمور حين كسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الحاسمة. وحافظ ديوكوفيتش على تفوقه ليحسم الفوز بالمباراة ويثأر
وخسر اللاعب الصربي، الفائز بلقب البطولة مرتين، إرساله مجددا في المجموعة الثانية، لكنه استعاد زمام الأمور حين كسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الحاسمة.
وحافظ ديوكوفيتش على تفوقه ليحسم الفوز بالمباراة ويثأر لخسارته في الدور الثاني في إنديان ويلز أمام كولشرايبر الشهر الماضي.
وقال ديوكوفيتش الذي حقق انتصاره رقم 850: "كان أدائي متذبذبا، ولم تكن أفضل مبارياتي".
وتابع: "لعب (كولشرايبر) بشكل جيد، لكن يبقى في النهاية أنني انتصرت. كانت مواجهة صعبة في مستهل موسم الملاعب الرملية".
وأضاف: "كان ينقصني تقدير مدى حاجتي للحركة في الملعب. هذا النوع من المباريات يمكن توقعه، ربما كان من الأفضل بالنسبة إليّ أن تمتد المباراة لأقضي وقتا أطول في الملعب".
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