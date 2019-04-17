انت الان تتابع ميدو: «مفيش حاجة اسمها روح الفانلة الحمراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أنه لا يوجد شيء اسمه روح الفانلة الحمراء، أو أن الأهلي عندما يتصدر الدوري لا يتراجع. وقال ميدو في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»: «هذه العبارات يستخدمها الأهلي من خلال أدواته الإعلامية للتأثير على نفسية الفرق المنافسة، ولترسيخ هذه المبادئ واستغلالها لصالح الفريق، وهذا ذكاء». وواصل أن الزمالك في بعض الأوقات يفوز في الدقائق الأخيرة لكن لا أحد يتحدث عن روح الفانلة البيضاء.
وأوضح مهاجم منتخب مصر السابق، أن فلسفة كريستيان جروس، مدرب الزمالك هي التي ساعدت الأهلي على تعويض فارق النقاط وتصدر الدوري. وأشار إلى أن تثبيت التشكيل له إيجابيات بوجود تفاهم بين اللاعبين، لكن هناك سلبيات له بأن هناك لاعبين تعلم أنها لن تشارك، وفلسفة جروس هى من ساعدت الأهلي على تعويض فارق النقاط وتصدر
وأوضح مهاجم منتخب مصر السابق، أن فلسفة كريستيان جروس، مدرب الزمالك هي التي ساعدت الأهلي على تعويض فارق النقاط وتصدر الدوري.
وأشار إلى أن تثبيت التشكيل له إيجابيات بوجود تفاهم بين اللاعبين، لكن هناك سلبيات له بأن هناك لاعبين تعلم أنها لن تشارك، وفلسفة جروس هى من ساعدت الأهلي على تعويض فارق النقاط وتصدر جدول ترتيب الدوري، لأن التثبيت أرهق اللاعبين، ومن الصعب تغيير فلسفته التي يعمل بها طوال 15 عام.
وأضاف، أن الزمالك لديه 3 مباريات في الدوري أمام الإسماعيلي وبيراميدز، إذا حصد 7 نقاط فإن فرصته ستكون كبيرة في التتويج بالدوري أي كانت نتائج الأهلي.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 58 نقطة بعد 25 مباراة، بينما يأتي الزمالك ثانيًا برصيد 57 نقطة بنفس عدد المباريات، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.
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