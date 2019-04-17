أسهم يوفنتوس تهوى عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا

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هوت أسهم يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بنحو الربع اليوم الأربعاء عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس امستردام الهولندي.

وخسر الفريق القادم من تورينو 2-1 على أرضه أمام أياكس أمس الثلاثاء في إياب دور الثمانية ما أدى لخروجه من البطولة بعد هزيمته 3-2 في مجموع المباراتين.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، تراجع سهم يوفنتوس بنسبة 17.3 في المئة ليبلغ 1.3960 يورو بعد أن انخفض في وقت سابق من التعاملات إلى 1.275 يورو.

وضم يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقابل 100 مليون يورو (113 مليون دولار) على أمل مساعدته للنادي على الفوز بلقب دوري الأبطال كما فعل مع ريال مدريد في اخر ثلاثة مواسم.

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وفاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لسبعة مواسم متتالية لكنه لم يستطع الفوز "بالثلاثية" التي تشمل الدوري الإيطالي وكأس ايطاليا ودوري أبطال أوروبا.

وانترناسيونالي هو النادي الايطالي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز تحت قيادة جوزيه مورينيو في موسم 2009-2010.

وودع يوفنتوس منافسات كأس إيطاليا هذا الموسم كما أهدر فرصة حسم لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي يوم السبت الماضي عقب خسارته المفاجئة 2-1 أمام سبال.