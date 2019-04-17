الان تتابع البطولة العربية: الهلال والنجم الساحلي يتنافسان على 6 ملايين دورلار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يتنافس الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال في كرة القدم الخميس في استاد هزاع بن زايد في العين الإماراتية على جائزة ستة ملايين دولار مخصصة للمركز الأول.

وعادت البطولة هذا الموسم بعد غياب عام بحلة جديدة، حيث قام الاتحاد العربي لكرة القدم الذي يرأسه السعودي تركي آل الشيخ، بزيادة الجوائز المالية لتصبح الأكبر في تاريخ المسابقات العربية.

ويحصل البطل على ستة ملايين، ووصيفه على 2,5 مليونين.

وأقيمت أول نسخة للبطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1982 وفاز الشرطة العراقي بلقبها. وعرفت المسابقة بعد ذلك تسميات عدة وتوقفات كثيرة آخرها في موسم 2017-2018، قبل ان تعود في موسم 2018-2019 الحالي بحلة جديدة وبمسمى “كأس زايد للأندية الأبطال” تكريما لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة في مرور 100 عام على ولادته.

وشارك في النسخة الجديدة 32 فريقا، وبدأت تصفياتها في أيار/مايو 2018، وصولا الى المباراة النهائية غدا التي بلغها الهلال حامل لقب الدوري السعودي بفوزه في نصف النهائي على مواطنه الأهلي بركلات الترجيح 3-2 (تبادلا الفوز ذهابا وإيابا 1-صفر)، والنجم الساحلي على حساب المريخ السوداني (1-صفر ذهابا وصفر-صفر إيابا).

ويتطلع الهلال للقبه الثالث في البطولة بعد 1994 و1995 ، بينما يسعى النجم الساحلي للقبه الأول والإبقاء على الكأس في تونس بعدما فاز الترجي بآخر ألقابها (2016-2017 على الفيصلي الأردني 3-2).

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات عالية بعد تصدره للدوري السعودي على حساب منافسه التقليدي النصر، وهو يتطلع الخميس لأول ألقابه هذا الموسم ضمن مسعاه لنيل رباعية تاريخية (البطولة العربية، الدوري والكأس في السعودية، ودوري أبطال آسيا للموسم الجديد).

وشبه المدرب الكرواتي زوران ماميتش فريقه الهلال بمانشستر سيتي الإنكليزي الذي ينافس أيضا على أربعة ألقاب هذا الموسم، اذ أحرز كأس الرابطة الإنكليزية وبلغ نهائي كأس إنكلترا ويتنافس مع ليفربول على الاحتفاظ بلقبه في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ويسعى مساء الأربعاء لتخطي مواطنه توتنهام هوتسبر الذي تغلب عليه الأسبوع الماضي ذهابا 1-صفر في لندن.

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وقال ماميتش بعد إقصاء الأهلي في نصف النهائي “فريقان فقط في العالم لم يحصلا على قسط من الراحة لانهما ينافسان على كل البطولات هما الهلال ومانشستر سيتي”.

وفي إمكان الهلال الاعتماد على سجله المثالي في البطولة العربية لتجاوز النجم الساحلي، حيث خاض ثماني مباريات سجل خلالها 12 هدفا ومني مرماه بهدف وحيد كان أمام الأهلي في إياب نصف النهائي الاثنين.

ويتصدر الفرنسي بافيتيمبي غوميس قائمة هدافي الهلال في البطولة مع أربعة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف لزميله البرازيلي كارلوس إدواردو.

من جهته،عرف النجم الساحلي حضورا مميزا أيضا في البطولة وتخطى في طريقه الى النهائي الوداد البيضاوي المغربي في دور الـ16 ثم مواطن الأخير الرجاء البيضاوي في ربع النهائي، والمريخ في نصف النهائي.

ويفتقد النجم الساحلي لاعبه وجدي كشريدة للايقاف، بينما يحوم الشك حول مدافعه عمار الجمل ولاعب وسطه محمد أمين بن عمر للإصابة.

وعكست أجواء التفاؤل في معسكر النجم الساحلي الحالة الجيدة التي يعيشها الفريق التونسي في الفترة الأخيرة مع قرب تأهله أيضا الى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الافريقي بعد فوزه في ذهاب ربع النهائي على الهلال السوداني 3-1.

وقال نائب رئيس النادي الحبيب السايح “شخصيا متفائل، وواثق من قدرة الفريق على التتويج باللقب”، واعدا اللاعبين بمكافآت مجزية في حال الفوز بأول لقب عربي.

من جهته، قال المتحدث باسم الفريق قيس عاشور “الهلال منافس من العيار الثقيل، الا اننا جئنا الى مدينة العين من أجل التتويج باللقب العربي، وسنعود إلى تونس ومعنا كأس البطولة”.

وكان تركي آل الشيخ الذي لا يزال يرأس الاتحاد العربي لكرة القدم على رغم ابتعاده عن المهام الرياضية في السعودية وانتقاله من رئاسة الهيئة العامة للرياضة الى رئاسة هيئة الترفيه، قد أعلن الثلاثاء إقامة نسخة في الموسم المقبل من البطولة العربية، على ان تستضيف الرباط النهائي.

ونشر آل الشيخ صورة عبر “تويتر” تجمعه بالعاهل المغربي محمد السادس مع تعليق جاء فيه “أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غالٍ على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة”.أضاف “2020 النهائي في الرباط الغالية”.