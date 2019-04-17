الان تتابع آسيا تسحب قرعة الدور الأول للتصفيات رغم غموض حول كأس العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كوالالمبور- الخليج 365:

سحبت آسيا قرعة الدور الأول من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تضم أقل المنتخبات من حيث التصنيف، اليوم الأربعاء رغم أن الاتحاد الدولي (الفيفا) لم يعلن بعد عدد الدول المشاركة في النهائيات.

ويواصل جياني إنفانتينو رئيس الفيفا محاولاته للترويج لخطته بإقامة كأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 وهو ما

يستلزم على الأرجح مشاركة دول أخرى في الشرق الأوسط لاستضافة مباريات إلى جانب قطر صاحب الأرض.

واستطلع الفيفا رأي سلطنة عمان والكويت في المشاركة في الاستضافة وسيتخذ القرار النهائي في الجمعية العمومية في باريس بالخامس من يونيو حزيران بخصوص عدد الدول المشاركة وشكل المسابقة.

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ورغم هذا الغموض سحب مسؤولو الاتحاد الآسيوي قرعة الدور الأول للتصفيات بمشاركة أقل 12 منتخبا في التصنيف.

وستلعب جزيرة جوام بالمحيط الهادي، التي حققت عدة مفاجآت في بداية تصفيات كأس العالم 2018، مع بوتان بينما تلتقي باكستان مع كمبوديا.

وستكون ماليزيا على موعد مع تيمور الشرقية فيما تلعب لاوس مع بنجلادش ومكاو مع سريلانكا وسلطنة بروناي مع منغوليا.

وستقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب يومي 6 و11 يونيو حزيران وتتأهل المنتخبات الفائزة للظهور في سحب القرعة الرئيسية

لكأس العالم في يوليو تموز في قطر.