شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إسبانيا: ميسي يطير ببرشلونة..و«دي ليخت يقضي على آمال كريستيانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سلطت الصحف الاسبانية الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الذي سجل هدفين خلال الانتصار على مانشستر يونايتد (3-صفر) أمس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود فريقه لصف نهائي المسابقة القارية.

وعنونت صحيفة «ماركا»: «ميسي يطير نحو واندا ميتروبوليتانو»، في إشارة إلى معقل أتلتيكو مدريد، الذي سيحتضن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

وأضافت: «ميسي يسجل هدفين ضد مانشستر يونايتد، ويقود برشلونة لنصف النهائي، وكوتينيو يحرز هدفا للرد على جماهير كامب نو».

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كما خرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، بعنوان: «ميسي إلى نصف النهائي»..وأضافت: «هدفان من النجم الأرجنتيني في أول 20 دقيقة، لكسر لعنة ربع النهائي وإعادة برشلونة لنصف النهائي، لأول مرة منذ 4 سنوات».

وتابعت: «كوتينيو أكمل المهرجان باحتفال مثير للجدل، واليوم سيعرف خصم البارسا المقبل، من بين ليفربول وبورتو».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت» الكتالونية، جاء العنوان: «هذا العام.. نعم» في إشارة لتأهل البرسا إلى نصف النهائي.. وأردفت: «برشلونة إلى نصف نهائي دوري الأبطال.. قدم الفريق عرضا ممتعا ليؤكد أنه المرشح الأكبر للقب».

وواصلت الصحيفة: «ميسي قاد الفريق مسجلاً هدفين في البداية، وكوتينيو يعود إلى الطريق الصحيح بهدف رائع ورسالة للجماهير».

واستكملت الصحيفة: «دي ليخت يقضي على آمال يوفنتوس كريستيانو» في إشارة إلى فوز أياكس أمستردام على يوفنتوس في تورينو بنتيجة 2-1 ليتأهل الفريق الهولندي إلى نصف نهائي دوري الأبطال مقصيا الفريق الإيطالي على أرضه ووسط جماهيره