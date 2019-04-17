شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلي: حقنا فوزًا مهمًا على الزمالك رغم الغيابات وضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد الجارحي، مدرب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق، اليوم الثلاثاء، على حساب الزمالك في ثاني لقاءات الفريقين بدور نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين، مؤكدًا أنه فوز مهم للغاية لتعويض خسارة الأمس أمام المنافس التقليدي.

وأضاف الجارحي- في تصريحات اليوم الثلاثاء- أن مباراة اليوم كانت بمثابة مصالحة من اللاعبين لجمهور النادي الأهلي الذي لا يقبل إلا بالمركز الأول.

وقال مدرب الأهلي، إن الفريق خاض مباراة اليوم في ظل ضغوط كبيرة بعد خسارة المواجهة الأولى أمام الزمالك بالإضافة إلى توالي المباريات والغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق بداعي الإصابة.

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وأكّد الجارحي على أن الفريق سيخوض المباريات المقبلة في منافسات دور نصف نهائي دوري السوبر بتركيز شديد؛ مشددًا على أن اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى الجهد من أجل مواصلة نغمة الانتصارات في المباريات الثلاثة المتبقة مع الزمالك.

وأبدى سيف سمير، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك..مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين لن يدّخروا جهدًا من أجل تحقيق الانتصارات، والمنافسة على كافة الألقاب، كعادة النادي الأهلي في مختلف الألعاب، مشددًا على أن اللاعبين سيقاتلون من أجل القيام بواجبهم تجاه النادي الأهلي وجماهيره.

واختتم لاعب سلة الأهلي حديثه، بالتأكيد على أن الفريق قادر على مواصلة المسيرة في المباريات المقبلة أمام المنافس التقليدي، والتغلب على الصعوبات التي تواجه الفريق من ضغط المباريات، والإصابات، من أجل حصد بطاقة التأهل لنهائي البطولة تمهيدًا للفوز باللقب.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزٍ هامٍ على الزمالك، بنتيجة 77-76، في ثاني مبارياتهما بنصف نهائي دوري السوبر للمحترفين.

ويلتقي الفريقان مجددًا في اللقاء الثالث يوم 18 أبريل الجاري، والمباراة الرابعة ستقام يوم 19 أبريل، وإذا تعادل الفريقين في عدد مرات الفوز، سيقام لقاء خامس فاصل يوم 21 أبريل الجاري.