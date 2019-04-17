أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

أياكس الشاب يوقف نجاح رونالدو

نجح فريق أياكس الهولندي المكون من عناصر شابة في تقديم صدمة جديدة في كرة القدم الأوروبية بالفوز على يوفنتوس في إيطاليا بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أياكس أمستردام وضح حداً لمسيرة رونالدو في الفوز المتتالي بدوري أبطال أوروبا بعد تحقيق اللقب ثلاث مرات متتالية مع ريال مدريد في المواسم السابقة.

ميسي فوق الجميع

تفوق ليونيل ميسي نجم برشلونة على كل لاعبي فريقه ومانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميسي حصل على تقييم 9 من 10 درجات ليأتي فوق جميع لاعبي فريقه، حيث لم يصل أحد لأكثر من 7 درجات، بينما حصل دي خيا على 4.5 درجات.

ذا صن

ليفربول ويوفنتوس يستهدفان لاعب ليفركوزن

يستهدف ناديي ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي التعاقد مع اللاعب جوليان براندت لاعب ليفركوزن في صفقة تصل إلى 21.5 مليون جنيه إسترليني.

براندت سجل 7 أهداف وقام بصناعة 14 هدفاً هذا الموسم مع فريقه الألماني، لينجح في لفت الأنظار إليه بشدة.

ديلي ستار

أخبار سيئة لليفربول ويونايتد

قائمة ريال مدريد للانتقالات المقبلة قد تشهد أخباراً سيئة لمشجعي مانشستر يونايتد وليفربول، بسبب استهداف زيدان نجمان من الفريقين.

زيدان يسعى لضم ساديو ماني من ليفربول، وبول بوجبا من مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى هازارد الذي أصبح قريباً من الانتقال للفريق الملكي الصيف المقبل.

الصحافة الإسبانية:

ماركا:

من يوقف ميسي؟

المذهل ليونيل ميسي قاد برشلونة للفوز على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، والتأهل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

من يستطيع إيقافه؟.. ميسي سجل هدفين وكوتينيو أضاف الثالث من تصويبة رائعة، ليتأهل الفريق الكتالوني إلى قبل النهائي ويصبح على بعد خطوتين من اللقب.

رونالدو الصغير

يبدو أنه لن يكون مختلفًا عن والده، رونالدو جونيور نجل كريستيانو واصل تسجيل الأهداف مع فريق الناشئين في يوفنتوس من جديد.

اللاعب يسير على خطى والده بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف مع فريقه خلال الشوط الأول فقط بأحد مباريات دورة ماديرا بالبرتغال.

آس:

كوتينيو يتحدى

بعدما سجل هدفه في مرمى مانشستر يونايتد، قام فيليب كوتينيو بالاحتفال به بشيء من التحدي أمام جماهير برشلونة، بعدما قام بوضع يديه على أذنيه.

كوتينيو قام بإغلاق أذنيه أمام الجماهير مع أخذ نفس عميق، في احتفال كان مثيرًا للجدل، وظهرت من خلاله حالة التحدي التي يلعب بها البرازيلي.

ريال مدريد مهتم بلاعب وستهام

أبدى نادي ريال مدريد اهتمامًا بالتعاقد مع ديكلان رايس لاعب نادي وستهام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط وسط فريقه.

رايس بات محط اهتمام عدد من الأندية خلال الفترة الحالية في ظل الأداء الذي يقدمه مع وستهام، إلا أن مانويل بيلجريني المدير الفني للفريق لا يفضل الاستغناء عنه.

موندو ديبوتيفو:

12 مليون يورو لبرشلونة

سيحصل نادي برشلونة على مبلغ قدره 12 مليون يورو بعدما نجح في إقصاء مانشستر يونايتد من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الأوروبية لكرة القدم "يويفا"، فإن المتأهلين إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية سيحصلون على 12 مليون يورو لكلًا منهم على حدة.

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الصحافة الإيطالية:

لاجازيتا ديللو سبورت:

موهبة بنفيكا تحت أعين يوفنتوس

بات جواو فيليكس موهبة بنفيكا البرتغالي ضمن اهتمامات فريق يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي يوفنتوس سيحاول التعاقد مع اللاعب مستغلا علاقتهم بوكيله خورخي مينديز.

وأشارت إلى أن النادي البرتغالي لن يفرط في اللاعب الا بعد الحصول على 120 مليون دولار، القيمة التي يعتبرها يوفنتوس عالية وسيحاول تخفيضها.

توتو سبورت:

نبأ سار لجماهير إنتر قبل مواجهة روما

سلطت الصحيفة الضوء على تلقى جماهير إنتر الإيطالي انباء سارة بشأن اصابة لاعب الفري بورخا فاليرو.

وأوضحت الصحيفة، أن الأشعة الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت عدم إصابته في العضلات، بعد المشكلة الجسدية التي تم علاجها في المباراة ضد فروزينوني الماضية.

وأشارت إلى أن اللاعب غاب عن مران فريق إنتر وسيتم تقييم حالته خلال الساعات المقبلة ويمكن أن يكون متاحًا ضد روما.

الصحافة الألمانية:

كيكر:

إيقاف لاعب شتوتجارت لنهاية الموسم

قرر الاتحاد الألماني إيقاف سانتياجو أسكاسيبار لاعب شتوتجارت لمدة ستة أسابيع بسبب البصق على كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن، في مباراة الفريقين التي انتهت بخسارة فريقه (1-0) بالدوري الألماني السبت الماضي.

وبالتالي سيغيب صاحب الـ22 عامًا عن المشاركة حتى 25 مايو المقبل، لينتهي موسم اللاعب في الدوري الألماني الذي تختتم منافساته يوم 18 مايو المقبل.

شتوتجارت، الذي يحتل حاليا المركز الـ16 في البوندسليجا، قد يخوض الملحق الفاصل الذي يحسم الهبوط أو البقاء بالدرجة الأولى، والذي تقام مباراة الإياب به في 27 مايو، وسيكون أسكاسيبار متاحًا وقتها للعودة للمشاركة.

نوير يعقد مؤتمرا صحفيا

يعقد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، مؤتمرًا صحفيا مساء اليوم الأربعاء بعد إصابته التي تعرض لها أمام فورتونا دوسلدورف يوم الأحد الماضي في الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز البافاري (4-1).

صاحب الـ33 عامًا سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بعد إصابته في عضلة السمانة، والتي لم يستكمل على إثرها مباراة دوسلدورف.

ويفقد بايرن خدمات حارسه الأساسي خلال مباراتي ضيفه فيردر بريمن يوم السبت المقبل في البوندسليجا ومضيفه فيردر بريمن أيضًا في نصف الأسبوع بنصف نهائي كأس ألمانيا.

كوالياريلا يتخطى ليفاندوفسكي

تخطى الإيطالي فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا الإيطالي منافسه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، في سباق الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية عن الموسم الحالي (2018-2019).

كوالياريلا (36 عاما) رفع رصيده إلى 22 هدفًا ليتصدر هدافي الدوري الإيطالي، محتلا المركز الثالث في سباق الحذاء الذهبي بعد تجاوز ليفاندوفسكي (30 عامًا) الذي سجل 21 هدفًا في الدوري الألماني حتى الآن.

يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة يتربع حاليًا على الصدارة برصيد 66 نقطة بعد تسجيل 33 هدفًا في الدوري الإسباني، ويليه في المركز الثاني الفرنسي كيليان مبابي بعد تسجيل 27 هدفًا مع سان جيرمان.

الصحافة الفرنسية:

ليكيب:

توخيل يلمح إلى اقتراب عودة نيمار

لمح توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان إلى اقتراب عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للمشاركة مع النادي الباريسي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "نيمار معنا، هو في حالة جيدة، ولا يشعر بأي آلم في الوقت الحالي".

وأضاف: "هو يعمل بشكل قوي ويلعب معنا، أنا أشعر بأنه واثق ويريد العودة للملعب بأسرع وقت ممكن".

لو باريسيان:

قمصان خاصة لباريس سان جيرمان للتبرع لإعادة بناء كنيسة نوتردام

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بياناً رسمياً، يُعلن فيه أنه سيساهم في إعادة بناء كنيسة نوتردام بعد حريقها.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أنه سيكون هناك إصداراً خاصاً لقميص النادي يحمل شعار الكنيسة، وسيخصص سعره للتبرع من أجل إعادة الكنيسة مرة أخرى.