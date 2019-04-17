صافرة إماراتية للنهائي العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم على طاقم تحيكم إماراتي لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية، التي تجمع الهلال السعودي، مع النجم الساحلي التونسي غدا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حيث سيقودها حكم الساحة محمد عبدالله حسن، ويعاونه محمد أحمد الحمادي، حكم مساعد أول، ومسعود حسن، حكم مساعد ثان.

وسيكون عادل النقبي، وسلطان عبدالرزاق، حكمين لتقنية الفيديو، والمغربي نور الدين الجعفري، حكما ثالثا.