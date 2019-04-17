السيتي وتوتنهام.. معركة إنجليزية بطعم أبطال أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يتطلع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تحقيق أقصى استفادة من عاملي الأرض والجمهور عندما يستضيف مواطنه توتنهام اليوم في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز توتنهام 1 - 0.
وربما يكون السلاح الأبرز لدى مانشستر سيتي اليوم، طموحه لتحقيق إنجاز غير مسبوق، حيث لا يزال الفريق الذي يدربه المدير الفني جوسيب جوارديولا بإمكانه إنهاء الموسم متوجا بأربعة ألقاب.
ولا شك في أن السيتي سيخوض المباراة بثقة كبيرة على ملعب الاتحاد الذي شهد نجاحه في تحقيق 24 انتصارا خلال 26 مباراة على أرضه خلال هذا الموسم في كل المسابقات.
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