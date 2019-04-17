شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات بطولة الجونة الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة حتى 26 أبريل الجاري كواحدة من أكبر البطولات في اللعبة طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa.

و تقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الاسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الاسكواش بنسخة 2018.

وجاءت مباريات المصريين في منافسات المرحلة الأولى للبطولة كالتالي:

منافسات الرجال:

مازن هشام & جوش ماسترز

مصطفى عسل & كاميل كرايسون

يوسف إبراهيم & أدريان والر

محمد رضا & جريج لوبان

كريم علي فتحي & يوسف سليمان

فارس الدسوقي & تود هارتي

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عمر عبد المجيد & نافيزوان عدنان

كريم الحمامي & ماكس لي

منافسات السيدات:

جنا شيحا & نيكول ديفيد

ميار هاني & تيني جيليس

مريم متولي & أماندا لاندرز

ندى عباس & إيميلي وايت لوك

روان العربي & جيني دونكالف

فريدة محمد & زينة مكاوي

ندين شاهين & لو وي ويرن

يثرب عادل & ألكسندرا فولر