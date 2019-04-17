شكرا لقرائتكم غياب التوانسة عن الزمالك يفضح قدرات جروس المتواضعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السويسرى كريستان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك، فى مأزق وحيرة كبيرة لغياب نجما الفريق ومنتخب تونس الدولى فرجانى ساسي لاعب الوسط المدافع للإصابة ، وزميله حمدى النقاز المدافع الأيمن للقعلة البيضاء ، مما سيتسبب فى كشف "عورات" المدرب التدريبية والفنية والذى يعتمد عليهما بشكل كبير للغاية.

الخواجة السويسرى يعتمد على تشكسل ثابت منذ قدومه إلى الزمالك ويحافظ عليه بكل الطرق حتى أثناء التغيرات والتبدلات لا يجرؤها إلا مضطرا ، كما أن ساسي ترومترو الأداء والموسيقار فى وسط الملعب والذى تسبب فى أزمة كبيرة جدا عند غيابه لمباراتى حسنية أغادير فى المغرب والمصرى البورسعيدى للإيقاف محليا وافريقيا حيث تعادل الزمالك بشق الأنفس وخسر المباراة الأخرى وفقدان صدارة الدورى.

جروس الذى عجز عن تغير الخطة الفنية بإصابة ساسي ، أو فشله فى إيجاد لاعب يعوض غياب لاعب الوسط حتى الان ، مما يعنى أنه فى ورطة كبيرة بقدراته المتواضعة جدا .

Advertisements

الأمر نفسه يبقى واضحا أمام حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق والموقوف مباراة واحدة ويغيب عن لقاء الاسماعيلي غدا الخميس بعد حصوله على إنذرين فى مباراة المصرى ، ويقوم جروس بتجهيز زميله محمد عبد السلام ليحل محله غير أنه من الصعب جدا تعويض غياب النقاز أو ساسي فى ظل إمكانيات جروس المتواضعة للغاية .

وسيبقى الملعب غدا أمام الاسماعيلي فى قمة أولاد العم هو الشاهد الوحيد على قدرات وامكانيات جروس المتواضغة للغاية حيث إنه سيفشل فى تغير الخطة إلى 4/3/3، أو فى إيجاد البديل المناسب للتوانسة الغائبين.