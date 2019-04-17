شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة تحذير نجوم الاهلي من "ثورة الجماهير" قبل لقاء بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتفق لاعبي الاهلي على أن جماهير الفريق سيكون من حقها انتقاد اللاعبين بل والهجوم عليهم لو لم يُقدم الفريق عرضاً جيداً في مباراة بيراميدز غداً ، الخميس، في الدوري وذهب اللاعبين إلى أن الجماهير ساندت وشجّعت الفريق بشكل رائع في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي رغم الخروج الأفريقي.

ويلتقي الاهلي مع بيراميدز في الثامنة من مساء غداً ، الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة الأهلى التى يخوضها المارد الأحمر عقب الخروج من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز بالخسارة (1_5) في مجموع المباراتين.

وعلم "الخليج 365" أن لاعبي الاهلي الكبار تحدثوا مع زملاؤهم بالفريق على هامش التدريبات الماضية وأكدوا على أن جمهور الفريق ضرب نموذج رائع في الدعم والتشجيع المثالي عندما هتف للاعبين عقب مباراة صن داونز رغم الخروب الأفريقي.

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وأكد لاعبو الاهلي في أحاديثهم الجانبية والسرية أن الجماهير سيكون من حقها الهجوم والنقد بل "الثورة" ضد اللاعبين لو لم يظهروا بشكل جيد ويُحققون بطولة الدوري التى باتت بأقدام لاعبي الاهلي وليس بأقدام المنافسين كما كان في السابق.

وشدد اللاعبين الكبار بالاهلي في جلساتهم الخاصة على أن الفرصة سانحة من أجل مصالحة الجماهير بالفوز على بيراميدز والثأر من هزيمة الدور الأول ولتعويض الخروج الأفريقي وكذلك من أجل الحفاظ على حظوظ النادي في المنافسة على بطولة الدوري.