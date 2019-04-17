شكرا لقرائتكم الاهلى ينهى إستعداداته لمعركة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم، الأربعاء، إستعداداته لمباراة بيراميدز الهامة المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد بترسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدوري الممتاز.

ويدخل الفريق معسكر مغلق عقب مران اليوم حيث سيدخل المارد الأحمر معسكراً مُغلقاً إستعداداً للمباراة المرتقبة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل الحفاظ على قمة الدوري من أجل إستمرار رحلة الحفاظ على اللقب المحلي لتعويض جماهيره عن الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراًعلى حساب صن داونز الجنوب أفريقي .

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ويجتمع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مع لاعبيه عقب مران اليوم ن أجل مشاهدة عجة لقطات لفريق بيراميدز لمعرفة نقاط القوة والضعف فيه كما سيُشاهد لاسارتي مع لاعبي الفريق لقطات لعدة مباريات للمنافس خاصة لقاء الدور الأول في الدوري والذى فاز فيه بيراميدز بهدفين لهدف.

ويقوم المدير الفني الأورجوياني بوضع خطة الفوز على بيراميدز غداً والثأر منه خاصة وأن الفريق في حاجة مُلحّة للفوز لأسعاد جماهيره من أجل تعويض جماهيره عن الخروج الافريقي ، ويتدرب الأهلي اليوم وأمس في إستاد التتش بعيداً عن وسائل الإعلام حيث طلب لاسارتي أن يكون المران سري" من أجل التركيز والإبتعاد عن الإعلام .