شكرا لقرائتكم خبر عن رامبو لـ"سوبر كورة": خماسية صن داونز تؤكد قوة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نبيل محمود لاعب الزمالك السابق الشهير بـ"رامبو" عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالقلعة البيضاء، وما يتعلق بمستقبل النادى فى بطولة الكونفدرالية، وكذلك فرصته فى المنافسة على بطولة الدورى الممتاز، بالإضافة إلى العديد من آرائه حول مرتضى منصور وخالد جلال وفرجانى ساسى. للتعرف على مزيد من التفاصيل الساخنة اضغط هنا..

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