شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه الجزيرة فى ثالث جولات نهائى دورى السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى، اليوم الأربعاء، فريق سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره الجزيرة فى إطار ثالث جولات منافسات قبل نهائى دورى سوبر السلة best of 5.

وكانت أول جولتان قد شهدت فوز الجزيرة والاتحاد كلا بمباراة ومن المقرر أن يلتقى الفريقان اليوم ، على أن تقام مباراة أخرى يوم 18 أبريل الموافق غدا .

يذكر أن الأهلى والزمالك يتنافسان فى نفس الجولة وانتهت مبارياتهما بفوز كل منهما بلقاء، على أن يلتقون غدا والسبت المقبل.