قصة صور.. يوسف أوباما فى انتظار مهمة جديدة بميت عقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك من أبرز نجوم خط الهجوم فى القلعة البيضاء خاصة أنه يتمتع بعنصر السرعة والمراوغة. وييدو أن أوباما ينتظر أن يكون الحل الأمثل لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى للإصابة، حيث إنه دخل بقوة فى حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض خاصة أنه لاعب مهارى. ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح العزيمة والإصرار لدى نجم ميت عقبة داخل الملعب وخارجه فى الصور التالية:

يوسف أوباما بقميص الزمالك فى مرحلة الناشئين Advertisements

يوسف أوباما بقميص الزمالك

يوسف أوباما فى قصة جديدة

يوسف أوباما مع الكأس

يوسف أوباما و جانب من الشياكة

يوسف أوباما

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